Football: Un menu de choix pour Young Boys en Ligue des champions

Young Boys participera cette année à sa troisième phase finale de Ligue des champions depuis 2018. Freshfocus

Les champions de Suisse en titre – pour leur troisième participation à la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions de clubs sur la planète football - auront le redoutable honneur d'affronter le tenant du titre, Manchester City. Un sacré défi et un petit changement pour des Bernois, qui avaient déjà rencontré à deux reprises Manchester United par le passé. Pas sûr que ce soit contre la troupe de Pep Guardiola que Raphaël Wicky et les siens pourront marquer des points.

Les deux autres formations de ce groupe G sont plus abordables pour la troupe du Wankdorf. Le RB Leipzig est, toutefois, devenu un sacré gabarit aux niveaux allemand et continental. Le club de la marque qui donne des ailes a connu un gros brassage au niveau de son contingent, lui qui a vendu pour près de 250 millions d’euros cet été et engagé dix nouveaux éléments pour pas loin de 140 millions. L’Étoile Rouge de Belgrade, championne d’Europe en 1991, devrait lutter avec YB pour la 3e place et le strapontin en barrages de l’Europa League.

Un million le point

Avant même ce tirage au sort, le club bernois était déjà sûr de toucher un sacré jackpot, surtout à l'échelle du football suisse. À la suite de l’élimination du Maccabi Haïfa en barrages (0-0 à l’aller; 3-0 au retour), YB était certain d'une prime de participation d'environ 15 millions de francs suisses de la part de l'UEFA, sans compter la part de marché des droits TV domestiques (pas gigantesques en Suisse, comparés aux plus grands pays du jeu de ballon).

Les Young Boys mettront aussi pas mal de beurre dans leurs épinards s'ils parviennent à marquer des points. On parle d'un peu moins d’un million de francs l'unité. Tout ça sans compter les tickets écoulés pour les trois matches de gala à domicile, ni les «opérations jours de match» qui vont avec. En cas d'exploit et de qualification pour les 8es de finale, un chèque d'un peu plus de 9 millions d’euros va tomber. Et si, par hasard, les Bernois finissaient 3es de leur poule et étaient reversés en barrages de l'Europa League, un demi-million tomberait dans leur portemonnaie.

Paris toujours pas verni

Pas mal pour une formation qui n'a, jusqu'ici, dépensé qu'environ 4 millions en achats de joueurs lors de ce mercato estival - il fermera le 7 septembre pour les clubs du championnat de Suisse - et en a encaissé plus de 20 en tout avec, notamment, le départ de l'international Fabian Rieder pour Rennes, officialisé jeudi matin, pour près de 15 millions d'euros. De quoi imprimer encore un peu plus leur domination sur une Super League que les Young Boys ont remporté à cinq reprises depuis 2018.

Ce dernier tirage du genre pour une phase de groupes - la formule changera en 2024-2025 - a offert du croustillant aux spectateurs et aux téléspectateurs européens. Le groupe F, notamment, n’offrira que des affiches avec en son sein le PSG, Dortmund, le Milan AC et les nouveaux riches de Newcastle. Les poules A (Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray) et C (Naples, Real Madrid, Eindhoven et l’Union Berlin d’Urs Fischer) retiendront aussi l’attention.