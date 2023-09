Football: Young Boys, de géant en Suisse à Petit Poucet en Europe

La pluie qui s’est abattue sur le Wankdorf lundi matin à l’entraînement aidera peut-être les joueurs de Young Boys à garder la tête froide. Ce mardi soir, à 18h45, ils affrontent les Allemands du RB Leipzig dans une ambiance qui s’annonce déjà bouillante. Pour la troisième fois de leur histoire, les Bernois se sont hissés dans la phase de poules de la C1, s’offrant le droit de disputer des rencontres contre de prestigieuses équipes. Pas pour y être figurants, mais afin de créer la surprise. «Nous devons aborder le groupe avec de l’ambition. Sans fabuler, mais en nous fixant des objectifs clairs», a expliqué Raphaël Wicky, l’entraîneur valaisan, en conférence de presse. S’il reconnaît qu’il existe un fossé entre la Champions League et le championnat suisse dans lequel YB brille si souvent, il pense que son équipe a assez d’arguments pour ramener des victoires dans sa poule.

Pari osé. Parce qu’en plus de compter Young Boys et Leipzig, le groupe G comprend aussi l’Étoile Rouge de Belgrade ainsi que le tenant du titre, Manchester City. Beaucoup de médias ont parlé d’un tirage facile pour la troupe de Pep Guardiola. Face à ces écuries, le plan de jeu est simple: se montrer efficace en plus de ne commettre aucune erreur. «C’est important à ce niveau de jeu», souligne l’attaquant international Cédric Itten. Ce qui avait fonctionné lors du succès 2-1 contre Manchester United en septembre 2021.