Super League: Yverdon battu à Lucerne

Yverdon Sport a quitté la swissporarena avec une montagne de regrets. Non pas parce que Lucerne a volé sa courte victoire mais surtout en raison d’une première mi-temps totalement ratée au cours de laquelle les Nord-Vaudois pouvaient s’estimer heureux de n’être menés que d’une longueur seulement. La belle réaction vue après la pause n’a donc pas suffi à éviter une deuxième défaite consécutive qui laisse toutefois bien davantage espérer que celle subie contre GC.

La vingtaine de supporters yverdonnois venus soutenir leur équipe à la swissporarena se sont très vite rendu compte que la pause internationale avait été plus bénéfique au FC Lucerne qu’au champion de Challenge League. Contraints d’entrée de jeu par des Lucernois très agressifs et entreprenants de défendre bas - au point de passer après quelques minutes seulement à une défense à cinq avec le recul de Malula – les Nord-Vaudois n’ont pu que retarder l’inéluctable. Jusqu’au moment où un centre parfait de Frydek était dévié de la tête par Dorn, qui remportait son duel aérien avec Le Pogam (23e).

Une ouverture du score amplement méritée qui aurait même dû être suivie par au moins un ou deux autres buts alémaniques. Mais heureusement pour YS, Martin, préféré à Breza, détournait une jolie frappe de Jashari (24e) avant de voir le tir excentré d’Okou être repoussé par l’extérieur de son poteau droit (28e). Loin d’être déstabilisé par la brève réaction vaudoise à la demi-heure - volée manquée de Tasar sur une habile remise de Mahious (31e) – Lucerne passait à deux reprises encore très près de doubler la mise sur autant de tentatives signées Max Meyer (36e et 38e/sauvetage sur sa ligne de Sauthier).

Sursaut d’orgueil

Pratiquement absent jusqu'à la pause, YS avait enfin la bonne idée de commencer à jouer face à un adversaire dont le rythme et l’intensité baissaient sensiblement, comme ce fut déjà le cas à la Tuilière face au LS il y a quinze jours. Mais sans que cette fois cela ne porte à conséquence même s’il s’en est fallu de peu pour qu’Yverdon ne ramène un point.

Grâce notamment à une attitude beaucoup plus agressive et courageuse, l’équipe de Marco Schällibaum obtenait en effet une égalisation méritoire lorsque Cespedes, entré une minute plus tôt, déviait du pied gauche un corner de Tasar (70e). Une parité qui n’allait toutefois durer que quelques dizaines de secondes seulement. Le temps pour Dorn de servir parfaitement Chader dans le dos de la défense vaudoise. Seul face à Martin, l’ex-attaquant du SLO redonnait avec lucidité l’avantage à Lucerne.