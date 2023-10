Football: Yverdon Sport: Marco Schällibaum n'est plus entraîneur

Le club du Nord vaudois a publié un communiqué ce lundi après-midi, sur le coup de 14h45, avec en tête un photo-montage titré «Merci Marco Schällibaum». Il y est précisé que «ce changement s’inscrit dans un processus de développement du club sur le long terme et plus spécifiquement dans une nouvelle philosophie que les nouveaux propriétaires souhaitent apporter à Yverdon Sport et à sa première équipe».