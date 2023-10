Football: Début de match engagé entre Yverdon et Winterthur

Yverdon n'a gagné que 1 seul de ses 7 derniers matchs à domicile contre Winterthour. C’était lors de la 14e journée de dieci Challenge League 2021/22 (2-1). A part quoi, il y a eu 2 matchs nuls et 4 victoires de Winterthour. Dans ces 7 matchs, le goal-average penche aussi nettement du côté des «Lions» zurichois (par 19-8).

Lors des 11 premières journées de cette saison, le FC Winterthour a marqué plus de buts que n’importe quelle autre formation (23), mais a aussi encaissé le plus de buts (24)! En cumulé, cela représente donc 47 réussites pour 11 matches! Une moyenne spectaculaire de 4,27 buts par rencontre. Mieux ne s'est vu que 2 fois dans l'histoire de la Super League: en 2015/16 avec GCZ (52 buts/31-21) et en 2018/19 avec YB (49 buts/soit 37-12).