L’équipe de Suisse a enfin repris ses entraînements

Xhaka et l’équipe de Suisse ont retrouvé le terrain et le public, hier à Niederhasli.

Le temps radieux, le sourire éclatant. Gageons qu’Ulisses Garcia n’aurait pas rechigné à retrouver l’équipe de Suisse deux jours plus tôt, lui qui n’a plus porté le maillot national depuis près de deux ans (même s’il avait été rappelé en juin, sans jouer).

La récupération plus importante que l’entraînement

L’explication? C’est encore Tami qui s’y colle, et qui s’efforce d’être convaincant: «Beaucoup de joueurs avaient joué dimanche, une partie d’entre eux en soirée. La récupération était plus importante que l’entraînement. Nous sommes à une période de la saison où il y a de plus en plus de blessés, il ne faut pas sous-estimer ce risque. Et un jour de repos dans ces cas-là, c’est de l’or.»