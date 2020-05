Actualisé 30.04.2020 à 07:47

Festival

For the Future of Films remplace le 73e Festival de Locarno

Pandémie oblige, le Festival de Locarno annule sa 73e édition mais lance une initiative pour soutenir le cinéma d’auteur indépendant.

de Catherine Magnin

La Piazza Grande en août 2019. KEYSTONE

La 73e édition du Festival de Locarno est annulée, a annoncé le conseil de direction du festival mercredi 29 avril 2020. Afin de faire face à cette décision, et pour soutenir le secteur cinématographique fortement impacté par la crise sanitaire actuelle, les organisateurs ont décidé de créer Locarno 2020 – For the Future of Films.

«La décision prise par le Conseil fédéral ne nous prend pas au dépourvu», a déclaré Marco Solari dans un communiqué. Le président du Locarno Film Festival a expliqué que les directions artistique et opérationnelle ont d’abord travaillé à divers scénarios avant d’en arriver à la décision de renoncer, en principe, à toute forme de manifestation physique.

«Notre rôle est de servir de trait d’union entre les films, l’industrie et le public» Lili Hinstin, directrice artistique

Avec l’initiative Locarno 2020 – For the Future of Films, le festival compte apporter «un soutien au cinéma d’auteur indépendant et aux salles de cinéma en proposant au public et aux professionnels de l’industrie du septième art des contenus spéciaux sur diverses plateformes et notamment, si les scénarios, qui ne cessent d’évoluer, le permettent, par des projections physiques en toute sécurité», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

«Le festival doit avant tout servir les films», a déclaré Lili Hinstin, directrice artistique de la manifestation. «Organiser des premières en ligne au mois d’août ne nous semble pas être la meilleure manière de le faire. Notre rôle est de servir de trait d’union entre les films, l’industrie et le public, et nous avons donc réfléchi à des propositions alternatives pour remplir notre mission, en cherchant à déterminer là où notre intervention pouvait se révéler la plus utile en ce moment»