États-Unis : Forages d’hydrocarbures: Joe Biden annonce un moratoire

Le locataire de la Maison-Blanche a bloqué mercredi l’octroi de nouvelles concessions pétrolières et gazières sur territoire américain.

Le président américain Joe Biden avait fait du moratoire sur les forages pétroliers et gaziers une de ses promesses électorales.

Joe Biden a annoncé mercredi un moratoire sur les forages de gaz et de pétrole sur les terres et les eaux fédérales américaines, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Un décret détaillant cette mesure – l’une de ses promesses de campagne - doit être signé plus tard dans la journée par le président américain.