Lausanne - Forains contrariés par un Luna Park sans barbe à papa

La tenue du Luna Park à Genève fin mars avait fait jaser: un tel rassemblement semblait irréel tandis que les restaurants restaient fermés pour cause de pandémie. La manifestation aura de nouveau lieu à Lausanne dès mercredi 12 et jusqu’au 6 juin. L’application des mesures Covid a occasionné quelques étincelles durant l’organisation. Règles générales: le port du masque sera obligatoire partout dans l’enceinte, et les entrées seront limitées à environ 1800 personnes.