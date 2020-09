Suisse-UE : Foraus propose une meilleure coopération dans cinq domaines

Un think tank affirme que la qualité de vie des Suisses connaîtrait une amélioration, si Berne et Bruxelles affermissent leurs relations dans les domaines de l’électricité, la santé, les télécommunications, l’environnement et la recherche.

Le think tank Foraus propose cinq axes d’amélioration des relations entre la Suisse et l’Union Européenne. Keystone

Une meilleure coopération dans cinq domaines avec l’Union européenne (UE) serait bénéfique pour les Suisses, estime le groupe de réflexion foraus. Mais cela nécessite selon lui une signature d’un accord cadre institutionnel entre Berne et Bruxelles.

L’électricité, la santé, les télécommunications, l’environnement et la recherche: si les relations entre la Suisse et l’UE étaient approfondies dans ces cinq domaines, la qualité de vie des citoyens suisses s’en verrait améliorée, a indiqué mardi le think tank, qui publie un papier de discussion sur le sujet.

Moritz Fegert, un des auteurs de l’analyse, cité dans le communiqué, explique que «la crise du Covid-19 a clairement montré à quel point la coopération dans le secteur de la santé est importante pour la Suisse», dans l’échange d’informations ou dans l’acquisition de matériel médical.

Risque d’obsolescence

Stefan Dörig, un autre auteur, souligne que, sans accord, «l’exclusion progressive de la Suisse des marchés européens de l’électricité comporte des risques et des coûts».

Le foraus se réjouit du refus de l’initiative dite de limitation dimanche. Selon lui, ce «non» signifie une «opportunité de mettre à jour le système de fonctionnement des relations bilatérales» avec la signature d’un accord institutionnel. Sans cet accord, les accords bilatéraux deviendront obsolètes, «telle une application pour smartphone qui n’est plus compatible avec la dernière mise à jour d’un système d’exploitation», selon le foraus.