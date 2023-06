Football: «Forbes» dévoile les clubs les plus chers du monde

Le Real Madrid est la «marque» la plus valorisée du monde dans le business du football.

Une nouvelle fois, «Forbes» a analysé la valeur des clubs les plus riches du monde, dressant le top 30 des écuries mondiales. Le classement est cette année dominé par le Real Madrid, qui entretient encore ici son statut de plus grand club mondial avec sa valeur estimée à plus de 6 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à 2022. Les Merengues ont enregistré un chiffre d’affaires de 807 millions de dollars pour une perte de 38 millions sur l’exercice. Les Espagnols devancent au classement d’autres organisations historiques en Europe.