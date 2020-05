États-Unis

Forbes retire son titre de milliardaire à Kylie Jenner

La benjamine du clan Kardashian-Jenner est accusée d’avoir menti sur sa fortune, fausses déclarations fiscales à l’appui.

Dès juillet 2018, «Forbes» avait mis en une la jeune femme, qui n’avait alors que 21 ans, affirmant qu’elle était en route pour devenir la plus jeune milliardaire de l’histoire, en excluant les héritiers.

En mars 2019, le magazine spécialisé dans l’évaluation de la fortune des célébrités confirmait sa propre prédiction et intronisait la petite princesse des cosmétiques dans le club des fortunes à 10 chiffres et plus. L’affirmation a semblé validée par l’annonce de l’acquisition, en novembre 2019, de 51% des parts de la société de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars (577 millions de francs) par le géant des cosmétiques Coty.