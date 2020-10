«Nous avons réfléchi aux causes possibles et avons relu nos derniers messages publiés sur Twitter. Nous n'avons pas pu identifier une raison plausible pour la suspension de nos comptes», affirme l’OFCOM, qui n’a pas obtenu d’explication supplémentaire de la part du réseau social, malgré le fait de lui avoir signalé ce problème le 29 septembre dernier. Car si Twitter peut bloquer automatiquement des comptes , il peut aussi prendre du temps pour les débloquer. «Cela m’aurait étonné que ces comptes officiels aient été usurpés puis suspendus», confie Stéphane Koch, e xpert en stratégie numérique et en sécurité de l’information.

Pas totalement inaccessible

Pour ce spécialiste, on ne peut pas parler de censure, ni voir en cette action une menace pour la démocratie. «Twitter représente un canal de diffusion supplémentaire, mais ce n’est pas le seul de l’OFCOM, explique-t-il. L’Office est resté accessible dans la mesure où il pouvait t o ujours communiquer. Et l es gens sont habitués à s’informer via plusieurs canaux de communication. » Forcé au silence sur la plateforme depuis plus d’une semaine, l’Office avait décidé mardi d’avoir recours aux méthodes classiques, tel le communiqué de presse, tout en continuant d’alimenter son site internet.