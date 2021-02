Pologne : Forcé de démissionner après avoir fait le salut nazi

Un responsable d’un institut de recherche polonais enquêtant sur les crimes nazis a quitté lundi son poste suite à la publication de photos compromettantes.

Agencja Gazeta via REUTERS

Un haut responsable d’un institut de recherche polonais chargé d’enquêter sur les crimes nazis et ceux commis pendant l’époque communiste a démissionné lundi après la publication de photos où on le voit faire le salut nazi en public il y a quelques années.

Le directeur de l’IPN Jaroslaw Szarek a annoncé dans un communiqué qu’il n’était plus possible pour Tomasz Greniuch «de continuer à assumer ses fonctions» et qu’il avait accepté sa démission.