Forcé de s’excuser: Le chef des Vert’libéraux s’en prend à Elisabeth Baume-Schneider

Manque de respect envers les femmes

En revanche la conseillère nationale socialiste Tamara Funiciello n’a pas mâché ses mots. «Est-ce encore possible d’attaquer ainsi une magistrate chevronnée en dessous de la ceinture?» s’étonne-t-elle dans le «Blick». Pour elle, ça montre une fois de plus que les femmes sont traitées avec moins de respect que les hommes. «Il est scientifiquement prouvé qu’elles sont jugées plus durement et traitées plus souvent de manière péjorative.» Mais, vu les excuses de Jürg Grossen, «l’affaire est close» pour elle.