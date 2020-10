Un homme de 44 ans et sa femme de 34 ans ont été arrêtés et mis en examen pour meurtre capital (ndlr: crime passible de la peine de mort), lundi à Odessa (Texas). Daniel et Ashley Schwarz sont accusés d’avoir provoqué la mort par déshydratation d’une fillette de 8 ans dont ils avaient la garde. Ils ont forcé l’enfant à sauter sur un trampoline dans une chaleur étouffante.

Jaylin est décédée le 29 août. Maison funéraire New Hope

À leur arrivée chez les Schwarz le 29 août, les policiers ont retrouvé la petite Jaylin inconsciente. L’enfant était déjà morte. L’enquête a révélé qu’en guise de punition, la fillette avait été privée de petit déjeuner et avait été «contrainte de sauter sur un trampoline sans s’arrêter pendant une longue période», explique un communiqué. Jaylin n’avait, par ailleurs, pas le droit de boire.

Trente-neuf degrés ce jour-là

Selon les enquêteurs, la température du trampoline s’élevait à environ 43 degrés et il ne faisait pas loin de 65 degrés au sol. Ce jour-là, la température de l’air a atteint les 39 degrés à Odessa. Le rapport final de l’autopsie, que la police a obtenu jeudi dernier, confirme la mort par déshydratation et la perpétration d’un homicide. Les deux quadragénaires ont été arrêtés et incarcérés lundi.