Reese Witherspoon: Forcée à tourner une scène sexuelle

Si Reese Witherspoon, qui vient de divorcer , mène une brillante une carrière, tout n’a pas été rose à ses débuts à Hollywood. L’actrice de 47 ans garde un souvenir particulièrement amer du tournage du film «Fear», sorti en 1996. Dans ce thriller psychologique, l’Américaine jouait la petite amie d’un jeune homme dangereux incarné par Mark Wahlberg. Reese était alors âgée de 19 ans. Or, malgré son refus, elle a été forcée de tourner une scène de sexe avec l’acteur américain. «Je pense que le réalisateur y a pensé tout seul et m’a demandé sur le plateau si je voulais le faire, et j’ai dit non», confie la star de la série «The Morning Show» à «Harper’s Bazaar».

Reese se souvient avoir demandé une doublure pour cette séquence osée. En vain. En plus, la comédienne se sentait «vraiment malheureuse» à cette époque. «Je n’avais aucun contrôle sur la situation. Je ne suis certainement pas traumatisée par cette expérience, mais elle a été formatrice», explique-t-elle. Du coup, cette épreuve l’a incitée à créer sa propre société de production de films et de médias, Hello Sunshine. «Cela m’a permis de comprendre où se situait ma place dans la hiérarchie du cinéma, poursuit-elle. Je pense que c’est à cause de ce genre de situation que j’ai eu envie de changer les choses et d’être dans une meilleure position pour raconter des histoires d’un point de vue féminin plutôt que d’un point de vue masculin.»