Qatar : Des examens gynécologiques forcés après l’abandon d’un bébé

Suite à la découverte d’un bébé abandonné à l’aéroport de Doha, des fonctionnaires ont fait subir des frottis à des passagères débarquées de plusieurs avions.

Des Australiennes et semble-t-il une Française ont été l’objet d’examens gynécologiques forcés à l’aéroport de Doha. (Photo KARIM JAAFAR / AFP)

Ces femmes, dont le nombre n’a pas été précisé, ont été débarquées de plusieurs avions et conduites dans des ambulances où elles ont subi des examens pour savoir si elles avaient accouché récemment.

Des Australiennes et semble-t-il une Française ont été l’objet de ces examens forcés.

Débarquées des avions

L’aéroport international de Doha a indiqué que «le personnel médical avait exprimé ses inquiétudes aux responsables de l’aéroport concernant la santé et le bien-être d’une mère qui avait juste donné la vie et demandé à la localiser avant qu’elle ne parte».

Les faits, rapportés par la télévision australienne Seven News, se sont produits le 2 octobre et ont été révélés par des passagers australiens. En raison de l’incident, l’un des vols, le QR908 de Qatar Airways à destination de Sydney, a eu quatre heures de retard, selon le site de surveillance Flight Radar 24.

Des femmes d’autres pays et d’autres vols ont subi des examens similaires. Une enquête est en cours au Qatar, selon Seven News. L’aéroport de Doha a appelé dimanche à ce que la mère du bébé se manifeste, laissant penser que les examens n’avaient servi à rien.

«Le nouveau-né reste non-identifié, mais il est en bonne santé aux mains du personnel médical et social», a indiqué l’aéroport, appelant toute personne ayant des informations sur la mère à les communiquer.

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a indiqué à Seven News avoir «fait officiellement part aux autorités» du Qatar de ses «graves inquiétudes concernant l’incident». Il a ajouté avoir «reçu l’assurance que des informations détaillées et transparentes sur l’événement seraient bientôt fournies» par le Qatar.