Berne: Forcer les chats à porter une clochette pour protéger la biodiversité

Réponse décevante

Dans sa réponse, le Conseil municipal n’envisage pas pour l’instant de directives générales contraignantes. «La réponse de la ville est bonne, mais elle passe sous silence la problématique de la perte de biodiversité et est donc décourageante, déclare l’élu Hofstetter. Je ne réclame pas ces mesures et je n’ai pas non plus de recette miracle pour prendre à bras-le-corps ce problème.» Ce qui compte pour lui, c’est que ses propositions soient examinées.