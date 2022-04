Covid à Shanghai : Forcés de céder leur appart par manque de lieux d'isolement

Des Shanghaïens ont affronté des policiers venus les obliger à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus.

La capitale économique chinoise fait actuellement face à sa plus grave flambée épidémique depuis le début de la pandémie. La quasi-totalité des 25 millions d’habitants sont confinés depuis début avril, avec des difficultés d’accès à la nourriture. Les autorités isolent les personnes testées positives, même asymptomatiques, en les plaçant dans des centres de quarantaine. Mais avec plus de 20’000 nouveaux cas positifs quotidiens ces derniers jours, elles peinent à suivre la cadence.

Tollé

Dans une vidéo diffusée en direct sur le réseau social WeChat et récupérée par l’AFP, une femme en pleurs déclare: «le groupe Zhangjiang veut faire de notre complexe résidentiel un lieu de quarantaine et d’y placer des personnes positives au coronavirus!» Le promoteur assure avoir offert une compensation aux habitants et les avoir relogés dans une autre aile du même quartier. Les censeurs ont supprimé une grande partie des vidéos en ligne sur l’incident.

Les habitants de Shanghai semblent de plus en plus exaspérés par les difficultés d’accès à la nourriture et par l’isolation forcée des personnes positives dans des centres de quarantaine au confort et à l’hygiène aléatoires. La publication sur internet de vidéos d’animaux de compagnie violemment euthanasiés ont également provoqué un tollé.