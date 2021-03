Syrie : Forces turques et kurdes s’affrontent à nouveau

De violents affrontements ont lieu ce dimanche entre les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, et les forces turques épaulées par leurs supplétifs syriens près d’une localité stratégique dans le nord de la Syrie.

Les derniers en date ont commencé vendredi, selon l’Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), après que les forces turques et leurs alliés syriens ont tenté d’avancer vers les villages d’Al-Mouallak et de Saida, au nord-ouest d’Ain Issa, sous contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS). L’escalade militaire coïncide avec les célébrations de Norouz, le nouvel an kurde qui, chaque 21 mars, marque l’arrivée du printemps. Selon l’OSDH, les forces turques et pro-Ankara ont lancé leur attaque alors que les FDS venaient d’achever une opération de déminage dans les deux villages en vue d’un retour des civils.

«La région de Ain Issa (...) fait l’objet d’une rude campagne menée par l’occupation turque et ses mercenaires», a déploré à l’AFP Kino Gabriel, un porte-parole des FDS. Les turcs et leurs alliés «lancent des tirs d’artillerie depuis la nuit de samedi à dimanche sur des positions des FDS», a indiqué pour sa part le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

Raid aérien

En novembre dernier, 21 combattants pro-Ankara ont péri dans une «embuscade» alors qu’ils tentaient d’infiltrer le village d’Al-Mouallak. Signe d’une tension désormais croissante, l’aviation turque a mené samedi soir une frappe aérienne dans le secteur, une première depuis l’offensive d’Ankara il y a près d’un an et demi, après que les FDS ont détruit un char turc, selon l’OSDH.

Civils touchés

En mars 2020, une trêve précaire est entrée en vigueur dans la province d’Idleb, dernier bastion jihadiste et rebelle hostile à Damas après une offensive de trois mois ayant déplacé plus au nord près d’un million de personnes, selon l’ONU. Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, s’est complexifié au fil des ans, impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux. La guerre a fait plus de 388’000 morts et des millions de déplacés.