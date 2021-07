Industrie automobile : Ford annonce le rappel de 775’000 SUV Explorer

Le constructeur a fait savoir vendredi que son 4x4 peut présenter un problème de direction. Les véhicules construits entre 2012 et 2017 sont concernés.

Ford a annoncé vendredi que les modèles de SUV Explorer fabriqués entre 2012 et 2017 pouvaient présenter un défaut de fabrication affectant le contrôle de la direction.

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé vendredi le rappel d’environ 775’000 SUV Explorer 2013-2017 pouvant présenter un problème de direction qui a déjà fait six blessés en Amérique du Nord.

Sont concernés environ 676’152 véhicules en Amérique du Nord, 59’935 en Chine, 13’162 en Europe, 190 en Amérique du Sud et 25’257 dans le reste du monde, détaille le groupe dans un communiqué.

Ils ont été fabriqués entre septembre 2012 et septembre 2017 dans une usine de Chicago, aux États-Unis, et entre janvier 2013 et juillet 2017 dans une usine à Elabuga, en Russie.