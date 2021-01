Crise économique au Brésil : Ford ferme ses dernières usines: 5000 employés sur le carreau

Les trois dernières usines du constructeur automobile ferment leurs portes avec «effet immédiat» au Brésil. Ces mesures devraient permettre au géant américain d’économiser 4,1 milliards de dollars.

Service après-vente «assuré»

En février 2019, Ford avait déjà fermé sa plus ancienne usine au Brésil, qui employait plus de 3’000 personnes dans le pôle industriel historique de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo, dans le cadre d’un plan de restructuration mondial.

Le constructeur automobile a précisé que la production allait cesser «immédiatement» dans les usines de Camaçari (nord-est) et Taubaté (sud-est), et que «seule serait maintenue la fabrication de certaines pièces pendant quelques mois pour assurer le service après-vente».

Argentine et Uruguay pas touchés

De façon générale, Ford se détourne de la fabrication des citadines et berlines pour se concentrer sur la production de pick-up et de camions, plus rentables et particulièrement en vogue aux Etats-Unis actuellement.