Allemagne : Ford investit pour passer au tout électrique en Europe d’ici 2030

Le groupe américain de l’automobile a promis un investissement d’un milliard de dollars afin d’offrir des voitures entièrement électriques d’ici 2030 en Europe.

Opinion publique sensibilisée

Le géant de Dearborn, près de Detroit, a annoncé début février qu’il allait doubler les investissements dans l’électrification et y consacrer plus de 22 milliards de dollars d’ici 2025. Son rival GM compte abandonner d’ici 2035 les voitures à émissions polluantes, qui représentent pourtant encore l’immense majorité de sa production.

Après une phase difficile, les activités de Ford en Europe ont été drastiquement restructurées ces deux dernières années, passant par 12’000 suppressions d’emplois et la fermeture de six usines. «L’annonce de la transformation de notre site de Cologne est l’une des plus importantes de Ford en plus d’une génération», a commenté Stuart Rowley, patron de Ford Europe, cité dans un communiqué.