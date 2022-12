Ford GT Mk IV: Ford offre un feu d’artifice de performances en guise d’adieu à sa GT

Lorsqu’on évoque les constructeurs de supercars et d'hypercars, un grand nom a souvent tendance à être oublié. Avec la Mustang, Ford n’est en effet pas seulement le constructeur de la voiture de sport la plus vendue au monde, mais a également su démontré très tôt, avec la GT40, son talent dans le domaine de la haute performance. Les duels contre Ferrari aux 24 heures du Mans, qui se sont soldés par quatre victoires consécutives de la GT40, sont inoubliables et continuent de susciter de grandes émotions. Cela procure non seulement un véritable plaisir pour les fans de course automobile, mais donne aussi matière à la réalisation de nombreux films, séries et documentaires.