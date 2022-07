Automobile : Ford va supprimer plusieurs milliers de postes, selon la presse

Le constructeur automobile américain explique ces suppressions d’emplois à venir afin de réduire ses coûts de production et faciliter sa transition vers les voitures électriques.

Le constructeur automobile américain Ford se prépare à supprimer plusieurs milliers de postes afin de réduire ses coûts et d’intensifier sa transition vers les véhicules électriques, rapportent mercredi des médias américains.

Le groupe devrait annoncer l’élimination de plus de 4000 postes dans les semaines à venir, selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier. Les ouvriers ne seraient pas concernés. L’agence Bloomberg évoque pour sa part la suppression de «jusqu’à 8000 postes». Contacté par l’AFP, un porte-parole de Ford n’a pas voulu «commenter sur des spéculations». Mais le groupe a prévu une conférence téléphonique jeudi afin de donner des nouvelles de son plan de transformation vers les véhicules électriques.

2 millions de véhicules électriques par an dès 2026

«Des dirigeants clés de Ford fourniront des détails sur la façon dont l’entreprise construit son système industriel dans le but d’atteindre un rythme de production de 600’000 véhicules électriques dans le monde, puis de 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2026», précise un communiqué. «Comme nous l’avons dit à maintes reprises», pour mener à bien cette transition, «nous remodelons notre travail et modernisons notre organisation», a souligné le porte-parole dans son message.