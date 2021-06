Israël : Forêt en feu aux abords de Jérusalem

L’incendie fait rage au nord-ouest de Jérusalem, dans un bois situé à proximité de zones habitées. Des villages ont été évacués.

L’incendie fait rage au nord-ouest de Jérusalem, à environ 15 km, dans un bois situé à proximité de zones habitées. L’état d’alerte a été déclenché par les pompiers. «Dix avions anti-incendies et 29 équipes de pompiers, avec 78 pompiers, luttent sans avoir pour le moment réussi à le contenir», affirme un communiqué des pompiers.

Habitants évacués

Alors que la fumée et l’odeur du feu sont perçues jusque dans une partie de Jérusalem, la police a annoncé avoir évacué les habitants des villages de Maale HaHamisha et Yad Hashmona, situés sur des collines proches de la ville. Non loin de l’incendie, le village Abou Gosh, à la population majoritairement arabe, n’a pas été évacué.