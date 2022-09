Formation d’adultes: un taux d’échec genevois qui interpelle

«Je me suis donnée à fond»

Six étudiants ont fait recours, en vain. L’OFPC l’a rejeté, leur proposant une session de rattrapage en janvier. Trois ont accepté, mais trois autres, Carla, Stefania et Brigitte*, s’estimant dans leur bon droit, ne veulent pas en entendre parler. «Cette formation en plus de mon emploi a eu un impact très grand dans ma vie privée, explique Stefania, en larmes. Je n’avais plus aucune vie sociale. Je me suis donnée à fond et 22 mois plus tard, je découvre que c’est pour ça…» Terriblement touchée, elle dit ne pas avoir la force de remettre ne serait-ce qu’un pied à l’école OrTra, et veut obtenir un diplôme qu’elle estime mériter.