Suisse : Formation, recherche et innovation unies contre l’initiative UDC

Le monde universitaire tire la sonnette d’alarme: l’initiative dite de limitation de l’UDC met en péril le pôle économique et scientifique helvétique

L’initiative de l’UDC sur l’immigration de masse menace la recherche, la formation et les emplois en Suisse, ont répété les responsables du domaine jeudi à Berne (archives).

Les hautes écoles et les responsables de la recherche et de l’innovation ont dit jeudi tout le mal qu’ils pensaient de l’initiative UDC «Pour une immigration modérée». Ce texte met en péril le pôle économique et scientifique helvétique, ont-ils relevé.