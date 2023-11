Formule 1: Intouchable au Brésil, Verstappen écrase encore la concurrence

Alonso 3e d'un souffle

Arrivé au Brésil avec 20 longueurs d'avance sur son concurrent, le pilote Red Bull repart avec une avance de 32 points sur Hamilton, mais aussi certainement avec le regret de ne pas être monté sur le podium. Et pour cause: le Mexicain manque la 3 e place pour seulement 53 millièmes au profit du double champion du monde Fernando Alonso.

Abandon précoce pour Leclerc

À São Paulo, le spectacle a tenu ses promesses dès le début de la course, puisque le GP a été neutralisé puis interrompu quelques instants seulement après le départ, en raison d'un accident impliquant plusieurs pilotes. La Williams du Thaïlandais Alexander Albon est entrée en contact avec la Haas de l'Allemand Nico Hulkenberg, avant de venir percuter l'autre Haas du Danois Kevin Magnussen. Si Hulkenberg est resté en piste, Albon et Magnussen en sont, eux, sortis, endommageant lourdement leur monoplace. Les deux pilotes, indemnes, ont dû abandonner.

Le temps de nettoyer et de sécuriser le tracé, la course a repris une demi-heure plus tard selon l'ordre établi au moment de l'interruption: Verstappen devant Norris, auteur d'un départ en boulet de canon. À la relance, plus personne n'a revu les deux hommes forts du jour.