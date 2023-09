Formule 1: Quand Ocon et Hamilton sortent leurs voitures télécommandées

Ce week-end a lieu le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka (dimanche à 7 h en Suisse) et entre deux séances d'essais, Esteban Ocon et Lewis Hamilton se sont affrontés en version miniature, avec leurs voitures télécommandées. Plus entraîné, le Français de l'écurie Alpine s'est imposé face au septuple champion du monde britannique, dont la voiture a fait une petite cabriole après un virage un peu serré.

«Esteban et moi avions planifié tout ça depuis longtemps: on allait prendre nos voitures télécommandées pour faire une petite course sur la piste. Pour moi, ça m'a rappelé mon enfance et c'était vraiment sympa. On partage plus de choses en commun que ce que l'on croit, en plus d'être des pilotes. C'est rare qu'on puisse faire ce genre de choses, c'était amusant», a réagi Lewis Hamilton dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de la F1.