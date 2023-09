Formule 1: Sainz partira en pole à Singapour, Verstappen hors du top 10

Plus tôt cette saison, Verstappen était parti de la 15e place en Arabie Saoudite - sa pire performance en 2023 - à cause d'un problème sur sa monoplace. Il avait toutefois terminé la course 2e derrière Pérez... De bon augure pour la course dimanche? Sachant qu'il est difficile de doubler en course, le principal intéressé n'y croit pas: «On n'attend pas grand chose pour demain (ndlr: dimanche), on ne peut pas vraiment dépasser sur ce circuit, et d'habitude on a un avantage de rythme, mais là, on le l'aura pas», a-t-il déploré au micro de Canal+.