Formule 1: Vainqueur au Mexique, Max Verstappen établit un nouveau record

Bien que déjà assuré de remporter un troisième titre mondial consécutif, Max Verstappen n'est pas rassaisié de succès. AFP

Insatiable Max Verstappen (Red Bull) insatiable. Le triple champion du monde a remporté le Grand Prix du Mexique de Formule 1 et ainsi battu son record de succès sur une saison. Le Néerlandais, qui a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Ferrari (Ferrari), a ainsi décroché sa 16e victoire en 19 courses en 2023, améliorant sa marque établie la saison dernière.

Verstappen a par ailleurs signé le 51e succès de sa carrière, rejoignant le Français Alain Prost au quatrième rang des pilotes les plus victorieux de l'histoire en F1. Il s'est aussi rapproché du troisième, l'Allemand Sebastian Vettel (53 victoires). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires d'Hamilton, encore en activité, et des 91 de l'Allemand Michael Schumacher.

«On vit une saison incroyable. On partait seulement 3e mais aujourd'hui (ndlr: dimanche) le rythme en course a été très très bon. Le prochain objectif sera une 17e victoire cette année», a affirmé le pilote Red Bull.

Hamilton retrouve le sourire

Dimanche, le Néerlandais, parti en 3e position, a pris les commandes dès le premier virage de la course et a ensuite géré à la perfection les évènements, dont un second départ sur la grille après un drapeau rouge consécutif à une violente sortie de piste du Danois Kevin Magnussen (Haas), dont la monoplace a vu sa suspension arrière gauche se rompre.

Hamilton, qui n'avait pas inscrit le moindre point lors des deux derniers GP après une sortie de piste au Qatar et une disqualification aux États-Unis le week-end dernier, a fait la bonne opération de la journée en terminant 2e. «C'est un superbe résultat car je suis parti en 6e position. Les deux derniers Grands Prix ont été difficiles donc je veux dire un grand bravo à l'équipe pour avoir pu rebondir», a souligné le Britannique.

Pérez grand perdant à domicile

Le septuple champion du monde a ainsi repris 18 points au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), qui le devance encore de 20 points dans la course à la 2e place au championnat. La course du héros local n'aura duré que quelques secondes dimanche puisqu'il a percuté Leclerc au premier virage et a été contraint à l'abandon, au grand dam de ses dizaines de milliers de fans.

«J'ai pris un risque, ça n'a pas marché malheureusement. Je suis très triste que mon Grand Prix se termine comme ça. C'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. J'étais devant Charles (ndlr: Leclerc), je ne m'attendais pas à ce qu'il freine si tard car il avait peu de place pour manoeuvrer...», a déclaré Pérez au micro de Canal+.

Leclerc, qui s'était élancé en pole position pour la quatrième fois de la saison, n'a pas pu résister à l'insaisissable Verstappen au premier virage et malgré l'accrochage avec Pérez qui a endommagé son aileron avant, il a réussi à arracher un nouveau podium. «Je n'avais nulle part où aller, j'étais bloqué entre les deux Red Bull et malheureusement j'ai touché «Checo» et ma voiture a été abîmée. Je suis désolé que sa course se soit terminée comme ça«, a expliqué le Monégasque sous les sifflets du public.

Dimanche cauchemardesque pour Aston Martin

Carlos Sainz a terminé 4e avec la seconde Ferrari, devant le virevoltant Britannique Lando Norris (McLaren), auteur d'une superbe remontée de la 17e à la 5e place. Son compatriote George Russell (Mercedes) a fini au 6e rang, devant deux Australiens, le valeureux Daniel Ricciardo - qui a réalisé une belle course au volant de son AlphaTauri - et Oscar Piastri (McLaren).

Aston Martin, en difficulté depuis plusieurs semaines, a encore connu un dimanche cauchemardesque avec l'abandon de l'Espagnol Fernando Alonso et du Canadien Lance Stroll, percuté par le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa-Romeo) en fin de course le jour de son 25e anniversaire.