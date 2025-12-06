Le dernier Grand Prix de la saison s'annonce palpitant, dimanche. Les trois pilotes encore en lice pour le titre mondial partiront aux avant-postes.

Formule 1 : Verstappen en pole à Abu Dhabi devant Norris et Piastri

Max Verstappen sur sa Red Bull partira en pole position dimanche à Doha. IMAGO/ANP

Max Verstappen, deuxième du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix d’Abu Dhabi, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi devant ses deux derniers rivaux pour le titre, Lando Norris et Oscar Piastri, deuxième et troisième avec leur McLaren.

Au championnat, le Britannique Norris compte 12 points d’avance sur le quadruple champion du monde en titre néerlandais Verstappen (Red Bull), un écart qui monte à 16 points avec son coéquipier australien Piastri. Ces trois pilotes sont les derniers encore en lice pour tenter de décrocher dimanche le titre de champion du monde 2025.

Lewis Hamilton seulement 16e

Un podium à l’issue du GP ferait automatiquement de Norris le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.

Derrière ses deux concurrents pour le titre, Piastri s’élancera devant le Britannique George Russell (Mercedes) sur la grille de départ du GP, qui se déroulera en nocturne, comme les qualifications.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) partira cinquième, devant le vétéran espagnol Fernando Alonso, 44 ans, sixième au volant de son Aston Martin.

Pour sa dernière course de la saison avec Ferrari qu’il a rejoint en janvier, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton partira d’une très lointaine 16e place.