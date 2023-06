VTT: Forster renoue avec la victoire, Flückiger pas verni

Lars Forster a gagné sa 4e course de Coupe du monde, dimanche, lors de l'épreuve de Leogang (Aut), sur la distance olympique. Le St-Gallois de 29 ans n'avait plus levé les bras en Coupe du monde depuis près de 4 ans.

Lars Forster dans ses œuvres. IMAGO/Rolf Simeon

Le Suisse était le plus fort, dans les Alpes autrichiennes. Le coureur de l'équipe Thömus-Maxon a placé un démarrage irrésistible à l'appel du dernier tour et n'a plus jamais été revu. Lars Forster a même pu savourer son retour au premier plan dans les derniers mètres. Le double champion d'Europe de la spécialité, qui n'avait plus gagné depuis le 6 septembre 2019 et l'étape de SnowShoe aux Etats-Unis, a devancé sur la ligne d'arrivée l'Allemand Luca Schwarzbauer de 14 secondes et le Tchèque Ondrej Cink de 23''.

Mathias Flückiger n'a pas eu de chance, sur le tracé autrichien. Le Bernois de 34 ans pointait en tête après 4 des 6 tours et avait décidé de passer à l'attaque, quand son pneu arrière a crevé. Le temps d'arriver devant son mécanicien, il avait laissé une bonne cinquantaine de secondes dans l'aventure. Le Suisse, suspendu l'année dernière à tort, a tenté une improbable remontée à l'avant, mais il a plafonné à une vingtaine de secondes de la tête. Il a craqué sur la fin et fini 5e. Marcel Guerrini (16e) et Nino Schurter (21e) ont fini bien plus loin.

Ca a été plus compliqué chez les femmes. Sina Frei, la meilleure Helvète, a terminé 6e, à plus de deux minutes de la gagnante Puck Pieterse. Jolanda Neff a dû se contenter de la 10e place et Alessandra Keller de la 18e, à près de 5 minutes de la prodige néerlandaise! Les Autrichiennes ont en revanche fait fort à domicile, en plaçant Mona Mitterwallner et Laura Stigger aux 2e et 3e places.