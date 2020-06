Fort Boyard plus fort que la Coupe de France

Rédiger un nouveau commentaire

Rien n'est plus beau que le PSG! Allleeezzz Paris, Paris est magiiique, etc ...

Christophe 17.06.2020 à 11:41

Est-ce qu’on réalise vraiment dans quel systémique on est enfermés ? On vient de passer 3 mois magnifique sans qu’on nous dise quoi faire voire acheter consommer manger jouer rouler dormir, tous les bobos de la planète et le reste affichaient une vraie satisfaction de tous les instant....3 mois même pas après ces mêmes bobos éructent de pouvoir se pavoiser partout avec le reste, allé comprendre ! Le système est bien fait !