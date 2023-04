Fort rebond des ventes européennes d’autos en mars

Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne ont connu un rebond significatif en mars, avec plus d’un million de véhicules vendus, une première depuis juin 2021, selon les chiffres publiés mercredi par l’association des constructeurs (ACEA). Les ventes ont atteint 1’087’939 unités en mars, soit une augmentation de 28,8% sur un an. Le marché a connu une forte croissance dans tous les pays de l’UE, mais en particulier en Espagne (+66,1%) et en Italie (+40,7%).

Au cours du premier trimestre 2023, près de 2,7 millions de véhicules neufs ont été vendus, soit une hausse de 17,9% par rapport à l’année précédente. C’est à nouveau l’Espagne (+44,5%) et l’Italie (+26,2%) qui ont le plus progressé, suivis de la France (+15,2%). Les ventes de véhicules électriques représentent désormais 13,9% du marché en mars, en hausse par rapport à l’année dernière. En un an, les ventes de véhicules à motorisation électrique ont bondi de 58% – et de 43,2% si on se base sur le premier trimestre.