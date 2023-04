Guerre en Ukraine : «Fort» soutien occidental à Kiev, qui veut préparer une contre-offensive 

Les alliés de l’ Ukraine , pressés par Volodymyr Zelensky de livrer plus d’armes et de munitions, sont réunis vendredi en Allemagne pour coordonner leur aide militaire à Kiev, qui dit préparer une contre-offensive d’ampleur. Organisée sur la base américaine de Ramstein, dans le sud de l’Allemagne, par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, la réunion se déroule aussi en présence du patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg, tout juste rentré de Kiev.

Pour que l’Ukraine «vive en liberté»

Volodymyr Zelensky n’a de cesse d’appeler les Occidentaux à livrer plus de blindés, d’artillerie, de munitions mais aussi des avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée pour frapper les entrepôts russes, loin derrière la ligne de front. «Nous sentons le soutien de nos partenaires», a déclaré avant l’ouverture de la rencontre le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, saluant le premier anniversaire de ces réunions d’alliés, où une cinquantaine de pays sont représentés.

«Tous ensemble, on va s’assurer que l’Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour vivre en liberté», a abondé Lloyd Austin, assurant que le soutien occidental à Kiev restait «fort». La question «des munitions et des outils de défense aérienne» sera au cœur des discussions du jour, a-t-il souligné. Entre stocks insuffisants, crainte d’escalade et problèmes logistiques, Européens et Américains se sont montrés plus prudents que Kiev ne l’aurait voulu.