Suisse : Forte baisse de la durée de travail au 2e trimestre

Entre avril et fin juin, la durée de travail hebdomadaire par personne active occupée a reculé de 9,5% sur un an. Ce phénomène est dû au coronavirus.

Entre avril et fin juin, la durée de travail hebdomadaire effective par personne active occupée a reculé de 9,5% sur un an, a indiqué mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Davantage chez les indépendants

Contrairement à l’agriculture et la sylviculture (+0,1%) qui a maintenu son activité, les secteurs de l’hébergement et de la restauration (-54,1%), les arts, loisirs, ménages privés et autres (-23%) ainsi que les commerces et la réparation (-16,8%) ont connu des baisses supérieures à la moyenne.