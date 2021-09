Genève : Forte baisse des condamnations en 2020

Une diminution des peines prononcées par la justice est constatée, selon les chiffres présentés par l’Office cantonal de la statistique.

L’année dernière, 9 382 condamnations ont été prononcées contre des adultes à Genève a informé l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à 2019, après avoir déjà diminué de 9% entre 2018 et 2019. La diminution a été particulièrement forte dans les domaines des stupéfiants avec moins 30% et de la circulation routière (-21%). En 2020, 3 871 des condamnations relevaient du code pénal, 3 711 de la loi sur la circulation routière (LCR), 2 928 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et 632 de la loi sur les stupéfiants (LStup).