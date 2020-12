France : Forte émotion après le suicide d’une lycéenne transgenre

Une quarantaine d’étudiants se sont réunis vendredi devant une école à Lille, pour rendre hommage à Fouad, une élève de terminale qui s’est donné la mort mercredi.

Rassemblement improvisé de lycéens puis minute de silence dans la cour en présence du proviseur: élèves et direction d’un lycée de Lille, dans le nord de la France, ont rendu vendredi hommage à une élève transgenre qui s’est suicidée mercredi dans le foyer où elle vivait.

Le rectorat avait annoncé jeudi ce suicide, parlant alors «d’un» lycéen, en passe «de changer d’identité sexuelle» et «accompagné dans sa démarche» au sein de son lycée, après un emballement des réseaux sociaux mettant en cause la responsabilité de l’équipe pédagogique.

Devant le lycée, l’une de ses amies, Annabelle, 17 ans, a indiqué que Fouad, son prénom de naissance, ne lui avait «jamais fait part d’intention suicidaire», décrivant «une personne joyeuse, intelligente, drôle, bienveillante». «On ne cherche pas de coupable ou de responsable. Il faut des lois et des règlements pour protéger les personnes transgenre dans la société et l’Education nationale. On veut que Fouad soit la dernière», a expliqué la jeune fille.