Turquie : Erdogan dénonce «un vil attentat» au coeur d’Istanbul et annonce six morts

Une forte explosion est survenue dimanche dans une rue commerçante et très fréquentée de la ville turque. Le bilan actuel fait également état d’au moins 58 blessés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un «vil attentat» qui a fait «six morts et 58 blessés», selon un dernier bilan, dimanche à Istanbul, a-t-il déclaré en direct à la télévision. «Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis», a-t-il affirmé, deux heures après l’explosion survenue dans l’artère commerçante d’Istiklal.

Secours sur place

La panique s’est emparée du coeur d’Istanbul dimanche après une forte explosion d’origine inconnue, au centre de la ville. «Selon les premières informations, quatre personnes ont perdu la vie et 38 ont été blessées dans l’explosion qui a eu lieu dans la rue Istiklal», avait écrit plus tôt sur Twitter le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya.

«Des équipes de police, de santé, des pompiers et de secours ont été acheminées sur place. Nous avons des blessés et des pertes de vie», avait-il indiqué précédemment. Il s’agit de l’unique réaction officielle depuis cette explosion survenue vers 16H20 (14H20 en Suisse), au moment où la foule était particulièrement dense dans ce lieu de promenade prisé, le dimanche, des Stambouliotes et des touristes. Moins d’une heure après les faits, le Haut conseil audiovisuel turc (RTUK) a d’ailleurs interdit aux médias audiovisuels de diffuser des images de la scène.