Conflit : Forte hausse de l’intensité des combats dans le sud de l’Ukraine

Les autorités d’occupation russes ont noté, vendredi, que les affrontements dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, ont gagné en intensité et ont lieu «sur toute la ligne de front».

La ligne de contact entre les armées ukrainienne et russe dans la région de Zaporijjia est stabilisée depuis plusieurs mois, et aucun combat majeur n’y a eu lieu, à l’inverse des régions de Donetsk et Kherson.