Suisse : Forte hausse des importations illégales de médicaments

En 2021, plus de 9400 envois d’importations illégales de médicaments ont été saisies, un chiffre en augmentation de 40%. La plupart étaient des produits stimulant la fonction érectile.

Swissmedic et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont saisi l’année dernière 9421 importations illégales de médicaments. Un chiffre en hausse de 40% par rapport à 2020 et ses quelque 6733 envois, informe l’autorité d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques en Suisse.