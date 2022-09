Amérique du Sud : Forte hausse des saisies de drogue au Venezuela en 2022

La police et l’armée ont intercepté 28,5 tonnes de cocaïne et 7,5 tonnes de marijuana cette année, selon les chiffres officiels.

Un bateau de pêche avec 12 membres d'équipage et transportant 2,8 tonnes de marijuana et de cocaïne a notamment été intercepté samedi dernier dans cette zone.