Suisse : Forte hausse du nombre d’ados pris en charge aux urgences psy

Des responsables d’hôpitaux s’alarment de l’afflux massif de patients. Ils réclament un meilleur suivi du nombre de tentatives de suicide.

La clinique pour enfants et adolescente des Services psychiatriques universitaires de Berne tire un constat alarmant: en 2021, le nombre de prises en charge a augmenté de 50% par rapport à 2020. De plus, l’accalmie qui se fait chaque année pendant les mois d’été n’a pas eu lieu: «L’été dernier, nous étions presque pleins même en juillet et en août. Et désormais, nous sommes à nouveau surchargés», dit le médecin-chef Michael Kaess à la «SonntagsZeitung».