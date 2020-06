Forte poussée de l’agriculture biologique en dix ans

Rédiger un nouveau commentaire

Nos sols et réserves d'eau vous remercient de consommer bio.

Mama 15.06.2020 à 16:44

Si les grandes surfaces ne se faisaient pas autant de marge sur les produits bio(+ de 35 pour cent), les agriculteurs ne feraient plus que ça parce que plus rentable, et ces produits seraient accessibles pour tout le monde !