Universités : Forte précarité de l’emploi pour le personnel académique

La grogne se fait sentir dans les couloirs des universités de Suisse depuis quelque temps. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, plus de 78% des postes académiques n’étaient pas des postes fixes en 2021. Et si l’on exclut les postes de professeurs, dont la majorité sont fixes, ce chiffre grimpe même à 88%. Fin 2021, une pétition demandant la création d’un plus grand nombre de postes fixes a obtenu 8’500 signatures au niveau national. De quoi faire adopter cet été au Conseil national un postulat demandant d’évaluer la situation et d’envisager les mesures à prendre.