Derendingen (SO)

Forteq délocalise: 28 emplois supprimés

L’entreprise soleuroise forteq, spécialisée dans les composants en plastique pour l’industrie automobile, déménage son site de production en République tchèque. Près d’une trentaine de postes supprimés.

La délocalisation n’est pas liée aux conséquences économiques du coronavirus, précise la société. Elle vise à créer une meilleure proximité avec les clients. La taille et les normes d’aménagement de l’usine de Derendingen ne répondaient en outre plus aux exigences de l’industrie automobile.

Plus de la moitié des employés concernés ont plus de 50 ans et seront confrontés à de grandes difficultés dans la recherche d’emploi, prévient mardi soir le syndicat Unia. Un plan social viable, des retraites anticipées sans interruption de cotisation et un maintien maximal des emplois dans d’autres entreprises du groupe doivent être garantis, exige-t-il.