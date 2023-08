Genève: Genève met fin à l’alerte canicule

L’alerte canicule est levée. Elle prend fin vendredi soir. Ainsi en a décidé le Service du médecin cantonal (SMC). Et ce, «en raison de la baisse des températures prévue dès demain, samedi 26 août.» Et de préciser qu’un orage pourrait survenir. «Les températures devraient ainsi se trouver au-dessous du seuil de canicule pour les jours à venir». L’épisode caniculaire avait commencé le 18 août et a duré huit jours. «Depuis le début du dispositif canicule à Genève en 2004, il s’agit de l’épisode caniculaire le plus long et intense mesuré si tardivement dans l'été», indique le SMC.